Нидерланды примут часть мигрантов с судна Lifeline

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Нидерланды готовы принять до 20 мигрантов с судна Lifeline, сообщает в Twitter посольство Нидерландов во Франции.

"По гуманитарным соображениям Нидерланды берут на себя ответственность принять 20 мигрантов вместе со странами Бенилюкс и другими европейскими странами", — говорится в сообщении. передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини 22 июня обратился к властям Мальты с призывом открыть свои порты для судна Lifeline одноименной немецкой НПО. Островные власти сначала ответили на предложение Италии отказом.

По словам итальянского премьера Джузеппе Конте, после захода в порт судно будет подвергнуто досмотру, чтобы точно установить его принадлежность и определить, насколько экипаж соблюдал нормы международного права.