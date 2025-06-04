Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи на €400 млн

Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на €400 млн.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил и.о. министра обороны королевства Рубен Брекелманс после прибытия в Брюссель, где 5 июня намечено совещание министров обороны стран НАТО.
"Я объявляю о новом пакете помощи на €400 млн для обеспечения морской безопасности Украины", - сказал он.
По словам Брекелманса, новый пакет помощи будет предусматривать предоставление Киеву более 100 кораблей, включая патрульные суда, и дронов.