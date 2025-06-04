О нас

Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи на €400 млн

Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи на €400 млн Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на €400 млн.
Другие страны
4 июня 2025 г. 17:12
Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи на €400 млн

Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил и.о. министра обороны королевства Рубен Брекелманс после прибытия в Брюссель, где 5 июня намечено совещание министров обороны стран НАТО.

"Я объявляю о новом пакете помощи на 400 млн для обеспечения морской безопасности Украины", - сказал он.

По словам Брекелманса, новый пакет помощи будет предусматривать предоставление Киеву более 100 кораблей, включая патрульные суда, и дронов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Черногория и США планируют совместное производство дронов для Украины
Черногория и США планируют совместное производство дронов для Украины
4 июня 2025 г. 17:06
Министр обороны: Израиль в 2024 году экспортировал рекордный объем вооружений
Министр обороны: Израиль в 2024 году экспортировал рекордный объем вооружений
4 июня 2025 г. 16:58
Еврокомиссия может представить 17 июня меры по запрету на импорт газа из РФ
Еврокомиссия может представить 17 июня меры по запрету на импорт газа из РФ
4 июня 2025 г. 16:37
Глава ЕК: Болгария готова перейти на евро с 1 января 2026 года
Глава ЕК: Болгария готова перейти на евро с 1 января 2026 года
4 июня 2025 г. 16:26
ЕК: Болгария выполнила критерии для вхождения в еврозону с 1 января 2026 года
ЕК: Болгария выполнила критерии для вхождения в еврозону с 1 января 2026 года
4 июня 2025 г. 16:11
Под Кёльном автомобиль въехал в группу школьников, есть пострадавшие
Под Кёльном автомобиль въехал в группу школьников, есть пострадавшие
4 июня 2025 г. 16:03
Премьер Молдовы заявил о стремлении страны вступить в ЕС в 2028 году
Премьер Молдовы заявил о стремлении страны вступить в ЕС в 2028 году
4 июня 2025 г. 15:37
Литва построит объект для связи с кораблями НАТО
Литва построит объект для связи с кораблями НАТО
4 июня 2025 г. 15:22
Рютте ожидает, что большинство стран НАТО обеспечит расходы на оборону в 2% ВВП
Рютте ожидает, что большинство стран НАТО обеспечит расходы на оборону в 2% ВВП
4 июня 2025 г. 15:18
Рютте: Страны НАТО намерены увеличить расходы на оборону с учетом Киева
Рютте: Страны НАТО намерены увеличить расходы на оборону с учетом Киева
4 июня 2025 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi