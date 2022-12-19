Нидерланды предоставили Украине военную помощь почти на € 1 млрд

Общая стоимость военной помощи, предоставленной Нидерландами Украине, достигла 987 миллионов евро.

Общая стоимость военной помощи, предоставленной Нидерландами Украине, достигла 987 миллионов евро.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

В ходе выступления в нижней палате представителей Нидерландов (Tweede Kamer) чиновник уточнила, что указанная сумма включает в себя 697 миллионов евро на оборудование, пакет военной помощи в размере 120 миллионов евро и взнос в размере 100 миллионов евро, который будет внесен в Международный фонд для Украины.

Кроме того, Нидерланды также вносят 25 миллионов евро в фонд НАТО для военной поддержки Украины. Этот фонд предназначен для выплат на топливо, одежду и медикаменты.

По словам Оллонгрен, большая сумма показывает "насколько важно помочь Украине, чтобы она не проиграла войну с Россией". Также глава Минобороны отметила, что конца этой войне еще не видно, и РФ продолжает наносить удары с воздуха по украинской инфраструктуре и энергоснабжению, хотя сейчас - зима.

"Но Украина может продержаться за счет помощи", - заявил министр обороны.

Оказанная поддержка оказывает влияние на боеготовность голландских военных, но, по словам Оллонгрен, она все же приемлема, и то, что Нидерланды поставляют в Украину - "тут же пополняется". Министр ожидает, что промышленность сможет производить больше, и необходимо "вернуть производственные линии в рабочее состояние".