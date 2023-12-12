Нидерланды повысили уровень террористической угрозы

Нидерланды повысили уровень террористической угрозы до четвертого, являющегося предпоследним.

Нидерланды повысили уровень террористической угрозы до четвертого, являющегося предпоследним.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Управление национального координатора по борьбе с терроризмом и безопасности.

Ранее в стране действовал третий уровень террористической угрозы, означающий, что атаки в стране возможны, однако конкретных указаний на то, что они организуются, нет. Четвертый уровень террористической опасности подразумевает, что риск атак выше и что Нидерланды могут являться целью террористов.

Как отметил национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасностью Питер-Яп Алберсберг, решение повысить уровень связано с общим развитием ситуации: в особенности возросла угроза атак со стороны радикалов на фоне войны на Ближнем Востоке, осквернением Корана в ряде стран Европы и призывам к атакам со стороны террористических группировок, таких как "Исламское государство" и "Аль-Каида".