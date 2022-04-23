О нас
Аудио новости

Нидерланды поставят Украине бронированные гаубицы

Нидерланды поставят Украине бронированные гаубицы Нидерланды совместно с Германией намереваются поставить Украине бронированные гаубицы.
Другие страны
23 апреля 2022 г. 00:12
Нидерланды поставят Украине бронированные гаубицы

Нидерланды совместно с Германией намереваются поставить Украине бронированные гаубицы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила министр обороны Кайса Оллонгрен после заседания кабинета министров.

По ее словам, консультации с Германией по этому вопросу находятся на финальной стадии.

Ранее на этой неделе нидерландские власти заявили, что намерены поставить в Украину тяжелое вооружение.

Бронированные гаубицы, способные поражать цели на расстоянии 40-50 км, являются самой тяжелой артиллерией, имеющейся в распоряжении Нидерландов. На вооружении армии стоит 54 единицы подобной техники.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Niderland Ukraynanı zirehli haubitsalarla təmin edəcək

Самое читаемое

В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24
Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
В Украине убит еще один российский генерал
В Украине убит еще один российский генерал
16 апреля 2022 г. 18:35
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
18 апреля 2022 г. 11:32
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
18 апреля 2022 г. 10:04
Все больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
ФотоВсе больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
16 апреля 2022 г. 14:41
Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоОпределен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
19 апреля 2022 г. 17:59
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
19 апреля 2022 г. 11:02
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
21 апреля 2022 г. 14:32
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов Мистраль
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль"
20 апреля 2022 г. 10:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi