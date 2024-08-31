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Нидерланды поставили Украине 28 вездеходов Viking

Нидерланды поставили Украине 28 вездеходов Viking Нидерланды передали Украине 28 гусеничных вездеходов Viking.
Другие страны
31 августа 2024 г. 18:43
Нидерланды поставили Украине 28 вездеходов Viking

Нидерланды передали Украине 28 гусеничных вездеходов Viking.

Как передает Report, об этом сообщил глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети Х.

"Украина крайне нуждается в нашей помощи, - отметил он. - Поэтому Нидерланды передают 28 гусеничных вездеходов Viking".

По словам министра, обучение украинских солдат управлению ими ранее провел корпус морской пехоты Нидерландов.

Ранее ведомство сообщало, что общий объем предоставленной Нидерландами помощи Украине с начала военных действий составил 3,1 млрд евро. Предыдущее правительство королевства зарезервировало в бюджете 3 млрд евро на поддержку Киева в 2025 году. Нидерланды также играют одну из главных ролей в коалиции по поставкам Украине истребителей F-16 и подготовке пилотов.

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