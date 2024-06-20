Нидерланды пообещали передать Украине истребители F-16 уже летом

Украина уже этим летом сможет получить обещанные ей Нидерландами истребители F-16.

Украина уже этим летом сможет получить обещанные ей Нидерландами истребители F-16.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителей Минобороны западноевропейской страны.

"Примерно к этому лету [поставки] наладятся", - приводит британская газета слова командующего ВВС Нидерландов генерала Арно Сталлманн. Он добавил, что обучать украинских пилотов оказалось непросто и для "эффективного обслуживания самолетов нужно хорошо подготовить не только пилотов, но и обслуживающий персонал. Генерал отметил, что на каждый самолет нужно обучить около 10 человек, в том числе двух пилотов.

Сроки поставок истребителей подтвердила и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, добавив, что Нидерланды со своей стороны "тоже хотят поставить самолеты как можно скорее".