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Нидерланды пообещали передать Украине истребители F-16 уже летом

Нидерланды пообещали передать Украине истребители F-16 уже летом Украина уже этим летом сможет получить обещанные ей Нидерландами истребители F-16.
Другие страны
20 июня 2024 г. 18:30
Нидерланды пообещали передать Украине истребители F-16 уже летом

Украина уже этим летом сможет получить обещанные ей Нидерландами истребители F-16.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителей Минобороны западноевропейской страны.

"Примерно к этому лету [поставки] наладятся", - приводит британская газета слова командующего ВВС Нидерландов генерала Арно Сталлманн. Он добавил, что обучать украинских пилотов оказалось непросто и для "эффективного обслуживания самолетов нужно хорошо подготовить не только пилотов, но и обслуживающий персонал. Генерал отметил, что на каждый самолет нужно обучить около 10 человек, в том числе двух пилотов.

Сроки поставок истребителей подтвердила и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, добавив, что Нидерланды со своей стороны "тоже хотят поставить самолеты как можно скорее".

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