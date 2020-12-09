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Нидерланды получат в два раза меньше вакцины Pfizer, чем ожидали

Нидерланды получат в два раза меньше вакцины Pfizer, чем ожидали Ожидается, что Нидерланды получат первую партию из 507 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer в начале января
Другие страны
9 декабря 2020 г. 14:15
Нидерланды получат в два раза меньше вакцины Pfizer, чем ожидали

Нидерланды получат 507 тысяч доз вакцины от COVID-19, разработанной немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим производителем Pfizer, в первую неделю января. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении правительства.
Ожидается, что Нидерланды получат первую партию из 507 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer в начале января после того, как она будет одобрена для использования Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Это почти в два раза меньше, чем ожидалось получить в январе: ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что в первом месяце 2021 года для страны могут стать доступны около миллиона доз вакцины BioNTech/Pfizer.
Как сообщили в правительстве, ожидается, что еще 1,7 миллиона доз будут получены в первом квартале 2021 года.

Отмечается, что первыми вакциной BioNTech/Pfizer будут привиты работники домов престарелых, за ними последуют работники, ухаживающие за людьми с ограниченными возможностями и медработники, оказывающие медицинские услуги на дому.

Что касается вакцины американской компании Moderna, ее Нидерланды рассчитывают получить в размере 390 тысяч доз в первом квартале 2021 года.

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