Нидерланды передадут Украине мобильную криминалистическую лабораторию

Нидерланды намерены передать Украине мобильную криминалистическую лабораторию, стоимость которой составляет €6 млн.

Нидерланды намерены передать Украине мобильную криминалистическую лабораторию, стоимость которой составляет €6 млн.

Как передает Report , об этом сообщил в соцсети X глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп по итогам визита в Украину.

"По согласованию с Минобороны Нидерландов я подтвердил намерение передать мобильную криминалистическую лабораторию, включая расходные материалы и программное обеспечение для декодирования, - отметил он. - Ее стоимость составляет около €6 млн".

По словам министра, лаборатория будет как можно скорее доставлена в Украину для оказания помощи в расследованиях.

"Мы продолжаем поддержку Украины", - добавил он.

Ранее Минобороны Нидерландов сообщило, что Вельдкамп посетил Украину вместе со своим коллегой из военного ведомства Рубеном Брекельмансом. Министры встретились со своими коллегами, а также украинским президентом Владимиром Зеленским и пообещали скорейшую поставку истребителей F-16.