Нидерланды передадут Украине мобильную криминалистическую лабораторию

Нидерланды намерены передать Украине мобильную криминалистическую лабораторию, стоимость которой составляет €6 млн.
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"По согласованию с Минобороны Нидерландов я подтвердил намерение передать мобильную криминалистическую лабораторию, включая расходные материалы и программное обеспечение для декодирования, - отметил он. - Ее стоимость составляет около €6 млн".
По словам министра, лаборатория будет как можно скорее доставлена в Украину для оказания помощи в расследованиях.
"Мы продолжаем поддержку Украины", - добавил он.
Ранее Минобороны Нидерландов сообщило, что Вельдкамп посетил Украину вместе со своим коллегой из военного ведомства Рубеном Брекельмансом. Министры встретились со своими коллегами, а также украинским президентом Владимиром Зеленским и пообещали скорейшую поставку истребителей F-16.