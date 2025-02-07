Нидерланды передадут Украине мобильную криминалистическую лабораторию

Министерство обороны Нидерландов приняло решение отправить в Украину мобильную криминалистическую лабораторию.

Министерство обороны Нидерландов приняло решение отправить в Украину мобильную криминалистическую лабораторию.

Как передает Report , об этом говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

Лаборатория состоит из 13 контейнеров, она содержит все виды оборудования для проведения судебно-медицинских и технических расследований на месте. Речь идет, в частности, об исследовании отпечатков пальцев, анализе следов ДНК и чтении мобильных телефонов.

Мобильная лаборатория может быть развернута в течение нескольких дней. Для работы в ней группа специалистов из Украины прошла обучение в Нидерландах.

В Минобороны уточнили, что соглашение о передаче уже подписано. Сама лаборатория будет доставлена в Киев в ближайшее время.