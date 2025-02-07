О нас

Нидерланды передадут Украине мобильную криминалистическую лабораторию

Нидерланды передадут Украине мобильную криминалистическую лабораторию Министерство обороны Нидерландов приняло решение отправить в Украину мобильную криминалистическую лабораторию.
Другие страны
7 февраля 2025 г. 06:13
Нидерланды передадут Украине мобильную криминалистическую лабораторию

Министерство обороны Нидерландов приняло решение отправить в Украину мобильную криминалистическую лабораторию.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

Лаборатория состоит из 13 контейнеров, она содержит все виды оборудования для проведения судебно-медицинских и технических расследований на месте. Речь идет, в частности, об исследовании отпечатков пальцев, анализе следов ДНК и чтении мобильных телефонов.

Мобильная лаборатория может быть развернута в течение нескольких дней. Для работы в ней группа специалистов из Украины прошла обучение в Нидерландах.

В Минобороны уточнили, что соглашение о передаче уже подписано. Сама лаборатория будет доставлена в Киев в ближайшее время.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
3 февраля 2025 г. 23:01
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
31 января 2025 г. 16:36
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
3 февраля 2025 г. 22:59
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
31 января 2025 г. 14:19
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
31 января 2025 г. 18:09
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
1 февраля 2025 г. 05:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi