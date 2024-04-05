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Нидерланды ожидают не менее 49,8 тыс. беженцев в 2025 году

Нидерланды ожидают не менее 49,8 тыс. беженцев в 2025 году Нидерланды планируют принять не менее 49,8 тыс. беженцев в следующем году.
Другие страны
5 апреля 2024 г. 20:00
Нидерланды ожидают не менее 49,8 тыс. беженцев в 2025 году

Нидерланды планируют принять не менее 49,8 тыс. беженцев в следующем году.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют документы, направленные статс-секретарем министерства юстиции и безопасности Эриком ван дер Бургом национальному парламенту и опубликованные на сайте голландского правительства.

Верхний лимит для 2025 года установлен на уровне 78,5 тыс. беженцев. Эти цифры включают людей, приезжающих для воссоединения с семьей, и повторные запросы на предоставление убежища.

Ожидания соответствуют последнему прогнозу, но "существенно выше" прошлогодних показателей, отметил ван дер Бург. "Теоретически это может быть не так уж плохо, но это на 30% выше, чем в прошлом году", - подчеркнул он.

В 2023 году число соискателей убежища достигло 48,5 тыс. человек, что немного больше, чем представленный ранее минимальный сценарий. По словам ван дер Бурга, давление на систему по приему беженцев сохраняется и в ближайшее время улучшения ситуации не предвидится.

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