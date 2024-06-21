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Нидерланды отправят Украине систему Patriot

Нидерланды отправят Украине систему Patriot Нидерланды объединятся еще с одной страной для отправки в Украину системы противовоздушной обороны Patriot.
Другие страны
21 июня 2024 г. 23:49
Нидерланды отправят Украине систему Patriot

Нидерланды объединятся еще с одной страной для отправки в Украину системы противовоздушной обороны Patriot.

Как передает Report со ссылкой на портал NL Times, об этом заявила глава Минобороны королевства Кайса Оллонгрен.

По ее словам, Нидерландам и еще одной стране удалось собрать отдельные компоненты, которые будут смонтированы в единую систему.

Министр не стала называть государство, которое примет участие в поставке, посчитав, что его власти объявят об этом самостоятельно, уточняет портал.

Ранее командующий ВВС Нидерландов генерал Арно Сталлманн подтвердил, что Украина уже летом сможет получить обещанные ей королевством истребители F-16.

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