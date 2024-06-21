Нидерланды отправят Украине систему Patriot

Нидерланды объединятся еще с одной страной для отправки в Украину системы противовоздушной обороны Patriot.
Как передает Report со ссылкой на портал NL Times, об этом заявила глава Минобороны королевства Кайса Оллонгрен.
По ее словам, Нидерландам и еще одной стране удалось собрать отдельные компоненты, которые будут смонтированы в единую систему.
Министр не стала называть государство, которое примет участие в поставке, посчитав, что его власти объявят об этом самостоятельно, уточняет портал.
Ранее командующий ВВС Нидерландов генерал Арно Сталлманн подтвердил, что Украина уже летом сможет получить обещанные ей королевством истребители F-16.