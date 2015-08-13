​Нидерланды отказались рассекретить итоги расследования катастрофы Boeing под Донецком

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Министр безопасности и юстиции Нидерландов Ард ван дер Стер отказался рассекретить документы, касающиеся катастрофы Boeing под Донецком, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Голландские издания обратились к главе ведомства с соответствующей просьбой, сославшись на огромное значение, которое авиакатастрофа имеет для жителей страны.

В своем ответе глава ведомства согласился с тем, что крушение лайнера оказало большой влияние на голландское общество. При этом, по его словам, секретность является более важной в данном вопросе. Он отметил, что даже повышенный интерес граждан не может быть решающим аргументом в вопросе рассекречивания данных.

Пассажирский Boeing, выполнявший рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком в Украине. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.