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Нидерланды отказали делегации РФ в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО

Нидерланды отказали делегации РФ в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО Нидерланды отказали дипломатам из России в аккредитации на ежегодную конференцию ЮНЕСКО, которая стартовала 13 мая.
Другие страны
16 мая 2024 г. 15:04
Нидерланды отказали делегации РФ в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО

Нидерланды отказали дипломатам из России в аккредитации на ежегодную конференцию ЮНЕСКО, которая стартовала 13 мая.

Как передает Report со ссылкой на росСМИ, об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Члены российской делегации в самый последний момент получили от организаторов отказ в аккредитации на конференцию, а российскому эксперту не выдали визу", – заявила дипломат, назвав решение принимающей стороны "вопиющим примером попыток Запада использовать конвенцию в корыстных целях".

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