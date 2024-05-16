Нидерланды отказали делегации РФ в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО

Нидерланды отказали дипломатам из России в аккредитации на ежегодную конференцию ЮНЕСКО, которая стартовала 13 мая.

Нидерланды отказали дипломатам из России в аккредитации на ежегодную конференцию ЮНЕСКО, которая стартовала 13 мая.

Как передает Report со ссылкой на росСМИ, об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Члены российской делегации в самый последний момент получили от организаторов отказ в аккредитации на конференцию, а российскому эксперту не выдали визу", – заявила дипломат, назвав решение принимающей стороны "вопиющим примером попыток Запада использовать конвенцию в корыстных целях".