Нидерланды оказали военную помощь Украине почти на 1 млрд евро

Общий объем оказанной Украине Нидерландами военной помощи достиг к настоящему моменту почти €1 млрд.

Общий объем оказанной Украине Нидерландами военной помощи достиг к настоящему моменту почти €1 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу в письме парламенту глава Минобороны королевства Кайса Оллонгрен.

По ее словам, "общая сумма оказанной военной помощи в настоящее время составляет €987 млн" с учетом закупочной цены продукции военного назначения, поставленной напрямую. Балансовая стоимость переданной продукции военного назначения составляла €404,5 млн, однако для приобретения аналогичной продукции в настоящее время голландской армии необходимо потратить €697 млн.

Нидерланды также выделили €120 млн на покупку у Чехии для Украины танков Т-72 и еще €45 млн для приобретения другой коммерческой продукции военного назначения. Кроме того, Нидерланды внесли €100 млн в Международный фонд для Украины и предоставили €25 млн по линии НАТО.