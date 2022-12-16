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Нидерланды оказали военную помощь Украине почти на 1 млрд евро

Нидерланды оказали военную помощь Украине почти на 1 млрд евро Общий объем оказанной Украине Нидерландами военной помощи достиг к настоящему моменту почти €1 млрд.
Другие страны
16 декабря 2022 г. 20:34
Нидерланды оказали военную помощь Украине почти на 1 млрд евро

Общий объем оказанной Украине Нидерландами военной помощи достиг к настоящему моменту почти €1 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу в письме парламенту глава Минобороны королевства Кайса Оллонгрен.

По ее словам, "общая сумма оказанной военной помощи в настоящее время составляет €987 млн" с учетом закупочной цены продукции военного назначения, поставленной напрямую. Балансовая стоимость переданной продукции военного назначения составляла €404,5 млн, однако для приобретения аналогичной продукции в настоящее время голландской армии необходимо потратить €697 млн.

Нидерланды также выделили €120 млн на покупку у Чехии для Украины танков Т-72 и еще €45 млн для приобретения другой коммерческой продукции военного назначения. Кроме того, Нидерланды внесли €100 млн в Международный фонд для Украины и предоставили €25 млн по линии НАТО.

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