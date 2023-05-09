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Нидерланды обсуждают передачу F-16 Украине с Данией, Британией и США

Нидерланды обсуждают передачу F-16 Украине с Данией, Британией и США Нидерланды обсуждают возможность передачи Украине истребителей F-16 c США, а также европейскими партнерами, включая Великобританию и Данию.
Другие страны
9 мая 2023 г. 16:11
Нидерланды обсуждают передачу F-16 Украине с Данией, Британией и США

Нидерланды обсуждают возможность передачи Украине истребителей F-16 c США, а также европейскими партнерами, включая Великобританию и Данию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам во вторник находящийся с визитом в Бразилии премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Мы ведем интенсивный диалог с Данией, Соединенным Королевством, некоторыми другими странами Европы, а также с США по поводу F-16", - заявил Рютте, слова которого приводит агентство Reuters.

Премьер подчеркнул, что Запад должен продолжать оказание помощи Украине. Он объяснил это тем, что в случае поражения Киева, конфликт с Россией "на этом не закончится". Рютте добавил, что после начала российско-украинского противостояния в европейских столицах начали тревожиться о собственной безопасности и необходимости защищать демократические ценности.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее выступил с утверждением, что некие европейские коллеги "взяли в работу вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16". Однако на Западе аккуратно комментируют идею передачи Киеву боевой авиации, а сами власти Украины признают, что это "не произойдет быстро". По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Соединенные Штаты по-прежнему не рассматривают вопрос поставок Украине истребителей F-16. Президент США Джо Байден также отмечал, что передача Киеву американских истребителей "сейчас не является приоритетом".

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