Нидерланды направят в Украину около 30 экспертов для расследования преступлений

Группа экспертов, которую Нидерланды направляют в Украину для сбора доказательств военных преступлений, будет состоять около 30 человек.
В группу, по данным властей, входят преимущественно следователи из военной полиции, а также судебно-медицинские эксперты, специалисты по работе с взрывчатыми веществами, медицинский персонал и переводчик.
"Следственная группа начнет работу в начале мая и на начальном этапе будет размещена на две недели, - отметили в правительстве. - Свою работу они будут вести в различных местах в районе Киева".
Специалисты будут действовать под флагом Международного уголовного суда и передавать данному органу все полученные данные.