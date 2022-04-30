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Нидерланды направят в Украину около 30 экспертов для расследования преступлений

Нидерланды направят в Украину около 30 экспертов для расследования преступлений Группа экспертов, которую Нидерланды направляют в Украину для сбора доказательств военных преступлений, будет состоять около 30 человек.
Другие страны
30 апреля 2022 г. 07:13
Нидерланды направят в Украину около 30 экспертов для расследования преступлений

Группа экспертов, которую Нидерланды направляют в Украину для сбора доказательств военных преступлений, будет состоять около 30 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении голландского правительства.

В группу, по данным властей, входят преимущественно следователи из военной полиции, а также судебно-медицинские эксперты, специалисты по работе с взрывчатыми веществами, медицинский персонал и переводчик.

"Следственная группа начнет работу в начале мая и на начальном этапе будет размещена на две недели, - отметили в правительстве. - Свою работу они будут вести в различных местах в районе Киева".

Специалисты будут действовать под флагом Международного уголовного суда и передавать данному органу все полученные данные.

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