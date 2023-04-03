Нидерланды направят Украине помощь в размере €274 млн

Нидерланды выделяют Украине новый пакет помощи на сумму €274 млн.

Нидерланды выделяют Украине новый пакет помощи на сумму €274 млн.

Как передает Report, об этом сообщили в письме парламенту Министерство иностранных дел и Министерство внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов.

Согласно информации ведомств, около €180 млн будут направлены на гуманитарную помощь, здравоохранение, энергоснабжение, восстановление жилья и инфраструктуры, а также разминирование сельскохозяйственных земель. Еще €94 млн пойдут на нелетальную помощь, укрепление сотрудничества между Украиной и НАТО, а также защиту и сохранение украинской культуры.

"Эта помощь на €274 млн выделяется из €2,5 млрд, зарезервированных правительством Нидерландов для поддержки Украины в 2023 году", - отметили в министерствах.

Кроме того, в письме отмечается, что министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер назначила бывшего дипломата Рона ван Дартела в качестве специального посланника для более активного вовлечения голландского бизнес-сообщества в восстановление Украины. Его основной задачей станет установление контактов между голландскими компаниями и украинскими властями, определение конкретных нужд Украины и поиск областей, где могут пригодиться опыт и знания Нидерландов.