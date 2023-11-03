О нас

Нидерланды направят Украине дополнительную военную помощь на 500 млн евро

Нидерланды направят Украине дополнительную военную помощь на 500 млн евро Нидерланды направят новый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро.
Другие страны
3 ноября 2023 г. 13:40
Нидерланды направят Украине дополнительную военную помощь на 500 млн евро

Нидерланды направят новый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Het Financieele Dagblad.

"Им нужна определенная поддержка, чтобы продолжать борьбу, - отметила и.о. министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен. - В данном случае речь идет о боеприпасах. В этом плане мы смогли предложить Украине новый пакет помощи".

Он будет направлен в 2024 году. Из общей суммы около 260 млн евро будет потрачено на артиллерийские снаряды, еще 240 млн евро пойдут на поставку танковых снарядов.

С начала конфликта в Украине Нидерланды без учета данного пакета выделили Украине военную помощь на 2,1 млрд евро. В настоящее время страна тесно сотрудничает с партнерами для подготовки украинских пилотов и последующей передаче Украине американских истребителей F-16.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Netherlands to send Ukraine additional military aid worth 500M euros

Экслюзивные новости

Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
2 ноября 2023 г. 10:52
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
1 ноября 2023 г. 11:37
Полицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПолицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
30 октября 2023 г. 16:52
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
30 октября 2023 г. 12:51
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
25 октября 2023 г. 14:44
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
25 октября 2023 г. 13:35
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
25 октября 2023 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi