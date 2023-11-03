Нидерланды направят Украине дополнительную военную помощь на 500 млн евро

Нидерланды направят новый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро.

Нидерланды направят новый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Het Financieele Dagblad.

"Им нужна определенная поддержка, чтобы продолжать борьбу, - отметила и.о. министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен. - В данном случае речь идет о боеприпасах. В этом плане мы смогли предложить Украине новый пакет помощи".

Он будет направлен в 2024 году. Из общей суммы около 260 млн евро будет потрачено на артиллерийские снаряды, еще 240 млн евро пойдут на поставку танковых снарядов.

С начала конфликта в Украине Нидерланды без учета данного пакета выделили Украине военную помощь на 2,1 млрд евро. В настоящее время страна тесно сотрудничает с партнерами для подготовки украинских пилотов и последующей передаче Украине американских истребителей F-16.