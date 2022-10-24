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Нидерланды направляют экспертов в Украину для расследования военных преступлений

Нидерланды направляют экспертов в Украину для расследования военных преступлений Нидерландская группа судмедэкспертов во второй раз выезжает в Украину, чтобы помогать расследовать военные преступления.
Другие страны
24 октября 2022 г. 21:08
Нидерланды направляют экспертов в Украину для расследования военных преступлений

Нидерландская группа судмедэкспертов во второй раз выезжает в Украину, чтобы помогать расследовать военные преступления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Укринформ".

"Нидерландская группа судмедэкспертов уже во второй раз отправляется в Украину, чтобы помочь с расследованием совершенных там военных преступлений", - говорится в сообщении.

Нидерландцы делают это от имени Международного уголовного суда в Гааге (МУС) и в ответ на призыв украинского правительства к странам помочь расследовать зверства.

Эксперты выезжают на определенные места, чтобы посмотреть, что там произошло, например, на места массовых захоронений.

Они проводят исследования ДНК и изучают фотографии, сообщения, например, через WhatsApp, что может свидетельствовать о совершении военных преступлений. Результаты передаются Международному уголовному суду для дальнейшего использования в любых судебных процессах.

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