​Нидерланды намерены присоединиться к бомбардировкам ИГИЛ в Сирии

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Нидерланды, входящие в коалицию во главе с США, намерены присоединиться к воздушной кампании против террористов "Исламского государства Ирака и Леванта" в Сирии.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Марк Рютте в ходе парламентских дебатов после терактов в Париже.

"Мы серьезно рассматриваем этот вопрос, и изучаем, каким может быть наш вклад на сирийской стороне границы", - заявил Рютте.

Ранее у Нидерландов не было международно-правовых оснований для бомбардировки соседней Сирии. "Теперь они есть. Юридически не существует больше препятствий", - сказала пресс-секретарь Министерства обороны Саша Лоувхоф.

Отметим, до этого министр иностранных дел Дании Кристиан Йенсен заявил, что самолеты ВВС королевства должны принимать участие в авиаударах по позициям "Исламского государства" в Сирии.