О нас

Нидерланды начнут предлагать тесты на коронавирус прибывающим из Китая

Нидерланды начнут предлагать тесты на коронавирус прибывающим из Китая Нидерланды пока не планируют вслед за Испанией, Италией и Францией водить обязательные тесты на коронавирус для людей, приезжающих из Китая, однако некоторые меры для предотвращения резкого роста числа заражений уже приняты.
Другие страны
4 января 2023 г. 01:43
Нидерланды начнут предлагать тесты на коронавирус прибывающим из Китая

Нидерланды пока не планируют вслед за Испанией, Италией и Францией водить обязательные тесты на коронавирус для людей, приезжающих из Китая, однако некоторые меры для предотвращения резкого роста числа заражений уже приняты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник в пояснительной записке парламенту министр здравоохранения, благосостояния и спорта Эрнст Кёйперс.

По его словам, всем людям, приезжающим из Китая, "с четверга будет предлагаться пройти добровольный тест на коронавирус по прибытии в аэропорт Схипхол". В свою очередь Национальный институт здравоохранения и окружающей среды с особой тщательностью будет проверять сточные воды вокруг аэропорта на наличие новых вариантов коронавируса.

Кёйперс подчеркнул, что в настоящее время нет никаких правовых оснований для введения ограничений именно в отношении путешественников из Китая. "Однако если ситуация в Китае ухудшится, то могут потребоваться введение таких мер и быстрое принятие соответствующего закона", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
30 декабря 2022 г. 00:33
В Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
ВидеоВ Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
3 января 2023 г. 02:23
Пеле скончался
Пеле скончался
29 декабря 2022 г. 23:00
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
30 декабря 2022 г. 17:19
В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
ФотоВ Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
1 января 2023 г. 16:41
В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
ФотоВ жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
1 января 2023 г. 15:31
В Баку на кругу 20 января будет ограничено движение транспорта
В Баку на кругу "20 января" будет ограничено движение транспорта
29 декабря 2022 г. 09:58
На юго-востоке Турции в ДТП с микроавтобусом погибли 6 человек
На юго-востоке Турции в ДТП с микроавтобусом погибли 6 человек
2 января 2023 г. 11:17
В Баку произошел сильный взрыв в жилом доме, есть погибший и раненые
ФотоВ Баку произошел сильный взрыв в жилом доме, есть погибший и раненые
2 января 2023 г. 17:40
Репортаж из украинского города Бахмут
ФотоРепортаж из украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi