Нидерланды начнут предлагать тесты на коронавирус прибывающим из Китая

Нидерланды пока не планируют вслед за Испанией, Италией и Францией водить обязательные тесты на коронавирус для людей, приезжающих из Китая, однако некоторые меры для предотвращения резкого роста числа заражений уже приняты.

Нидерланды пока не планируют вслед за Испанией, Италией и Францией водить обязательные тесты на коронавирус для людей, приезжающих из Китая, однако некоторые меры для предотвращения резкого роста числа заражений уже приняты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник в пояснительной записке парламенту министр здравоохранения, благосостояния и спорта Эрнст Кёйперс.

По его словам, всем людям, приезжающим из Китая, "с четверга будет предлагаться пройти добровольный тест на коронавирус по прибытии в аэропорт Схипхол". В свою очередь Национальный институт здравоохранения и окружающей среды с особой тщательностью будет проверять сточные воды вокруг аэропорта на наличие новых вариантов коронавируса.

Кёйперс подчеркнул, что в настоящее время нет никаких правовых оснований для введения ограничений именно в отношении путешественников из Китая. "Однако если ситуация в Китае ухудшится, то могут потребоваться введение таких мер и быстрое принятие соответствующего закона", - сказал он.