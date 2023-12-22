Нидерланды начали готовить 18 истребителей F-16 для поставок Украине

Правительство Нидерландов приняло решение подготовить 18 истребителей F-16 для последующей передачи Киеву.

Правительство Нидерландов приняло решение подготовить 18 истребителей F-16 для последующей передачи Киеву.

Как передает Report, об этом заявил в пятницу премьер-министр Марк Рютте в социальной сети "Х".

Глава правительства сообщил, что решение было принято в ходе проведенного телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом он уточнил, что для осуществления передачи истребителей нужно еще выполнить ряд условий.

"Помимо разрешения на экспорт, для реализации поставок необходимо также соответствовать ряду других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре", - отметил он.