О нас

Нидерланды и Украина подписали контракты на производство 600 тыс. дронов

Нидерланды и Украина подписали контракты на производство 600 тыс. дронов Нидерланды подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тыс. дронов.
Другие страны
24 июня 2025 г. 12:22
Нидерланды и Украина подписали контракты на производство 600 тыс. дронов

Нидерланды подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тыс. дронов.

Как передает Report, об этом министр обороны страны Рубен Брекелманс написал в соцсети Х.

"Мы подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч беспилотников. Речь идет о производстве дронов на общую сумму около 500 млн евро", - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что Нидерланды и Украина будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускорением производства успешных прототипов. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Niderland və Ukrayna 600 min dronun istehsalı üçün müqavilələr imzalayıb

Самое читаемое

В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
ФотоМЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
21 июня 2025 г. 12:02
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
22 июня 2025 г. 13:10
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
17 июня 2025 г. 14:54
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
18 июня 2025 г. 11:14
Счетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
ФотоСчетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
21 июня 2025 г. 17:58
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
23 июня 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi