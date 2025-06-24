Нидерланды и Украина подписали контракты на производство 600 тыс. дронов

Нидерланды подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тыс. дронов.
Как передает Report, об этом министр обороны страны Рубен Брекелманс написал в соцсети Х.
"Мы подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч беспилотников. Речь идет о производстве дронов на общую сумму около 500 млн евро", - отметил он.
Ранее сообщалось о том, что Нидерланды и Украина будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускорением производства успешных прототипов. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах.