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Нидерланды и Румыния создали группу для расследования ограбления музея

Нидерланды и Румыния создали группу для расследования ограбления музея Судебные и правоохранительные органы Нидерландов и Румынии создали совместную следственную группу для расследования кражи четырех ценных румынских предметов искусства из нидерландского Музея Дренте.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 01:57
Нидерланды и Румыния создали группу для расследования ограбления музея

Судебные и правоохранительные органы Нидерландов и Румынии создали совместную следственную группу для расследования кражи четырех ценных румынских предметов искусства из нидерландского Музея Дренте.

Как передает Report, об этом сообщило Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст), которое будет оказывать оперативную, логистическую и юридическую помощь следователям.

Несколько грабителей, использовав взрывчатку, проникли в голландский Музей Дренте в ночь на 25 января. Они украли шлем из Коцофенешти, практически полностью изготовленный из чистого золота, и три золотых браслета. Все эти предметы искусства предоставил во временное пользование Национальный музей истории Румынии для оформления выставки о Дакии, занимавшей территорию нынешней Румынии около 2 тыс. лет назад. Четыре артефакта застрахованы на €5,8 млн, которые Нидерланды должны будут выплатить Бухаресту, если их не удастся найти.

Спустя несколько дней после ограбления голландская полиция арестовала трех подозреваемых. Все они находятся под стражей. Говорить о местонахождении предметов искусства они отказываются. Четвертый подозреваемый находится в розыске. Специалисты не исключают, что предметы искусства могли быть переплавлены.

Как отметили в Евроюсте, совместная следственная группа поможет наладить более тесное сотрудничество по делу между Румынией и Нидерландами и обеспечить быстрый обмен информацией между задействованными органами. В связи с тем, что расследование продолжается, в организации пока не могут поделиться дополнительной информацией.

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