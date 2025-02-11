Нидерланды и Румыния создали группу для расследования ограбления музея

Судебные и правоохранительные органы Нидерландов и Румынии создали совместную следственную группу для расследования кражи четырех ценных румынских предметов искусства из нидерландского Музея Дренте.

Судебные и правоохранительные органы Нидерландов и Румынии создали совместную следственную группу для расследования кражи четырех ценных румынских предметов искусства из нидерландского Музея Дренте.

Как передает Report , об этом сообщило Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст), которое будет оказывать оперативную, логистическую и юридическую помощь следователям.

Несколько грабителей, использовав взрывчатку, проникли в голландский Музей Дренте в ночь на 25 января. Они украли шлем из Коцофенешти, практически полностью изготовленный из чистого золота, и три золотых браслета. Все эти предметы искусства предоставил во временное пользование Национальный музей истории Румынии для оформления выставки о Дакии, занимавшей территорию нынешней Румынии около 2 тыс. лет назад. Четыре артефакта застрахованы на €5,8 млн, которые Нидерланды должны будут выплатить Бухаресту, если их не удастся найти.

Спустя несколько дней после ограбления голландская полиция арестовала трех подозреваемых. Все они находятся под стражей. Говорить о местонахождении предметов искусства они отказываются. Четвертый подозреваемый находится в розыске. Специалисты не исключают, что предметы искусства могли быть переплавлены.

Как отметили в Евроюсте, совместная следственная группа поможет наладить более тесное сотрудничество по делу между Румынией и Нидерландами и обеспечить быстрый обмен информацией между задействованными органами. В связи с тем, что расследование продолжается, в организации пока не могут поделиться дополнительной информацией.