Нидерланды и Израиль проведут заседание комиссии по двустороннему сотрудничеству

Премьер-министры Израиля и Нидерландов Биньямин Нетаньяху и Марк Рютте провели в среду телефонный разговор, в ходе которого договорились в ближайшее время провести заседание комиссии по двустороннему сотрудничеству.

Премьер-министры Израиля и Нидерландов Биньямин Нетаньяху и Марк Рютте провели в среду телефонный разговор, в ходе которого договорились в ближайшее время провести заседание комиссии по двустороннему сотрудничеству.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

По ее информации, разговор проходил в позитивном ключе: "Они согласились вскоре созвать совместную комиссию по диалогу между Израилем и Нидерландами, чтобы продвинуть двустороннее сотрудничество в различных сферах".

Парламент Израиля 29 декабря 2022 года проголосовал за доверие правительству, сформированному лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху по итогам выборов 1 ноября.

Эли Коэн, занявший пост министра иностранных дел, вступая в должность, заявил о намерении нового кабмина активизировать сотрудничество Израиля со странами Европы.