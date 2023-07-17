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Нидерланды и Германия призвали Россию возобновить "зерновую сделку"

Нидерланды и Германия призвали Россию возобновить "зерновую сделку" Нидерланды призывают Россию безотлагательно возобновить реализацию "зерновой сделки", поскольку это важно для предотвращения роста цен на продукты.
Другие страны
17 июля 2023 г. 15:24
Нидерланды и Германия призвали Россию возобновить зерновую сделку

Нидерланды призывают Россию безотлагательно возобновить реализацию "зерновой сделки", поскольку это важно для предотвращения роста цен на продукты.

Как передает Report, об этом глава МИД Вопке Хукстра написал в Twitter.

"Разочаровывает тот факт, что Россия препятствует расширению черноморской зерновой инициативы. Продление сделки важно для предотвращения роста цен на продукты питания и дестабилизации рынка. Нидерланды призывают Россию безотлагательно возобновить реализацию черноморской зерновой сделки", - отметил он.

Между тем, Германия призвала российскую сторону продлить "зерновую сделку" на более длительный срок.

"Мы приняли к сведению высказывание Кремля и продолжаем призывать к очередному продлению зерновой сделки", - сказала сообщила представитель Кабмина ФРГ Кристиане Хоффманн журналистам.

Отметим, что после заявления российской стороны пшеница на Чикагской бирже выросла на 2,95%, до 6,81 доллар за бушель.

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