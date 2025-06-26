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Нидерланды и Бельгия впервые передали Украине минные тральщики

Нидерланды и Бельгия впервые передали Украине минные тральщики Нидерланды и Бельгия впервые передали Киеву два минных тральщика BNS Narcis и Zr.Ms. Vlaardingen.
Другие страны
26 июня 2025 г. 21:08
Нидерланды и Бельгия впервые передали Украине минные тральщики

Нидерланды и Бельгия впервые передали Киеву два минных тральщика BNS Narcis и Zr.Ms. Vlaardingen.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Нидерландов.

Отмечается, что передача тральщиков состоялась на военно-морской базе в Зеебрюгге.

"Тральщики начинают новую главу - под другим флагом и с новой миссией", - сообщил исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

В конце года страны планируют передать Киеву еще один корабль - Zr.Ms. Makkum.

Напомним, что 24 июня Брекелманс сообщил, что власти Нидерландов решили выделить Украине новый пакет военной помощи на €175 млн. В него войдут радиолокационные системы и беспилотники.

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