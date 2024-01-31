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Нидерланды, Германия и Польша объявили о создании военного коридора

Нидерланды, Германия и Польша объявили о создании военного коридора Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и военной техники.
Другие страны
31 января 2024 г. 13:31
Нидерланды, Германия и Польша объявили о создании военного коридора

Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и военной техники.

Как передает Report, об этом сообщила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен в соцсети "Х".

"Нам нужен "военный Шенген", чтобы быстрее и эффективнее перемещать военный персонал и технику. Это сделает Европу сильнее. Мы сделали важный шаг: Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании военного коридора", - говорится в публикации.

С идеей создания "военного Шенгена" выступали экс-главком армии США в Европе Бен Ходжес и глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк.

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