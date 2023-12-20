Нидерланды дополнительно выделят 25 млн евро на гуманитарную помощь сектору Газа

Нидерланды выделяют дополнительные 25 млн евро на гуманитарную помощь гражданскому населению в секторе Газа.

Нидерланды выделяют дополнительные 25 млн евро на гуманитарную помощь гражданскому населению в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил и.о. министра внешней торговли и развития сотрудничества Джеффри ван Леувен в ходе визита в Египет.

"Ситуация в Газе ужасная, а потребности огромные. Мои три приоритета - это полный гуманитарный доступ, существенное увеличение объемов помощи, включая столь необходимое топливо для населения Газы, безопасность сотрудников гуманитарных организаций в Газе. На это направлены все усилия правительства", - отметил он.

Выделенные средства пойдут на еду, воду, медицинскую помощь и топливо. Из общей суммы 15 млн евро будут направлены Красному Кресту и 10 млн евро - Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.