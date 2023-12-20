О нас

Нидерланды дополнительно выделят 25 млн евро на гуманитарную помощь сектору Газа

Нидерланды дополнительно выделят 25 млн евро на гуманитарную помощь сектору Газа Нидерланды выделяют дополнительные 25 млн евро на гуманитарную помощь гражданскому населению в секторе Газа.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 19:55
Нидерланды дополнительно выделят 25 млн евро на гуманитарную помощь сектору Газа

Нидерланды выделяют дополнительные 25 млн евро на гуманитарную помощь гражданскому населению в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил и.о. министра внешней торговли и развития сотрудничества Джеффри ван Леувен в ходе визита в Египет.

"Ситуация в Газе ужасная, а потребности огромные. Мои три приоритета - это полный гуманитарный доступ, существенное увеличение объемов помощи, включая столь необходимое топливо для населения Газы, безопасность сотрудников гуманитарных организаций в Газе. На это направлены все усилия правительства", - отметил он.

Выделенные средства пойдут на еду, воду, медицинскую помощь и топливо. Из общей суммы 15 млн евро будут направлены Красному Кресту и 10 млн евро - Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi