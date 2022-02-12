Нидерланды, Британия и Япония посоветовали своим гражданам покинуть Украину

Власти Нидерландов призвали подданных королевства как можно скорее покинуть территорию Украины из соображений безопасности.

Власти Нидерландов призвали подданных королевства как можно скорее покинуть территорию Украины из соображений безопасности.

Как передает Report, об этом сообщают европейские СМИ.

Похожую рекомендацию также распространил МИД Великобритании.

"МИД Великобритании рекомендует не совершать поездки на Украину. Британские подданные, находящиеся в Украине, должны уехать оттуда сейчас же, пока доступны коммерческие авиарейсы", - отмечает ведомство.

Ранее, МИД Японии также опубликовал рекомендацию, в которой призвал сограждан уехать из Украины незамедлительно. Согласно данным Nikkei Asia, в Украине в настоящее время может находиться около 150 японцев.