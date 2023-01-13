Нидерландский премьер обсудит с Байденом вопрос Украины

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте проведет 17 января в Вашингтоне встречу с американским президентом Джо Байденом.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте проведет 17 января в Вашингтоне встречу с американским президентом Джо Байденом.

Как передает Report , об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация ( NOS ) со ссылкой на источники в Гааге.

По данным телеканала, Рютте в поездке будет сопровождать глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. Это будет первая встреча Рютте и Хукстры с Байденом в Белом доме.

Главной темой для переговоров станет Украина, утверждает NOS. В то же время, отмечает телеканал, экономические отношения также находятся на повестке дня с учетом того, что Нидерланды являются важным инвестиционным и торговым партнером США.