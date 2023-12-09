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Нидерландские ВМС проследили за прохождением отряда кораблей РФ в Северном море

Нидерландские ВМС проследили за прохождением отряда кораблей РФ в Северном море Нидерландский фрегат Hr. Ms. De Ruyter и вертолет NH90 в субботу сопроводили отряд ВМФ России в составе корвета "Стойкий", подводной лодки (по кодификации НАТО Kilo II) и буксира "Сергей Балк" в Северном море.
Другие страны
9 декабря 2023 г. 17:38
Нидерландские ВМС проследили за прохождением отряда кораблей РФ в Северном море

Нидерландский фрегат Hr. Ms. De Ruyter и вертолет NH90 в субботу сопроводили отряд ВМФ России в составе корвета "Стойкий", подводной лодки (по кодификации НАТО Kilo II) и буксира "Сергей Балк" в Северном море.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили Королевские ВМС Нидерландов.

Отряд проходил через эксклюзивную экономическую зону Нидерландов в Северном море, указывается в сообщении.

По мнению Королевского флота, отряд ВМФ РФ, вероятно, направляется в Средиземное море.

Отмечается, что после завершения сопровождения за ним начали следить силы ВМС других натовских стран.

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