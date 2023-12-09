Нидерландские ВМС проследили за прохождением отряда кораблей РФ в Северном море

Нидерландский фрегат Hr. Ms. De Ruyter и вертолет NH90 в субботу сопроводили отряд ВМФ России в составе корвета "Стойкий", подводной лодки (по кодификации НАТО Kilo II) и буксира "Сергей Балк" в Северном море.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили Королевские ВМС Нидерландов.
Отряд проходил через эксклюзивную экономическую зону Нидерландов в Северном море, указывается в сообщении.
По мнению Королевского флота, отряд ВМФ РФ, вероятно, направляется в Средиземное море.
Отмечается, что после завершения сопровождения за ним начали следить силы ВМС других натовских стран.