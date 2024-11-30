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Нидерландские истребители F-35 прибыли в Эстонию для патрулирования над Балтикой

Нидерландские истребители F-35 прибыли в Эстонию для патрулирования над Балтикой Группа из четырех нидерландских истребителей пятого поколения F-35 прибыла на авиабазу Эмари в Эстонии для осуществления патрулирования воздушного пространства над балтийскими государствами.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 06:55
Нидерландские истребители F-35 прибыли в Эстонию для патрулирования над Балтикой

Группа из четырех нидерландских истребителей пятого поколения F-35 прибыла на авиабазу Эмари в Эстонии для осуществления патрулирования воздушного пространства над балтийскими государствами.

Как передает Report, об этом сообщило нидерландское военное ведомство.

В рамках ротации НАТО они будут выполнять задачи патрулирования до 31 марта 2025 года.

В начале года истребители стран-членов НАТО, которые регулярно размещались на ротационной основе на эстонской авиабазе Эмари, покинули ее в связи с модернизацией взлетно-посадочной полосы.

Самолеты были временно передислоцированы на авиабазу Лиелварде в Латвии.

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Версия на азербайджанском языке Niderlandın “F-35”ləri Baltik dənizində patrul etmək üçün Estoniyaya gəlib

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