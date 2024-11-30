Нидерландские истребители F-35 прибыли в Эстонию для патрулирования над Балтикой

Группа из четырех нидерландских истребителей пятого поколения F-35 прибыла на авиабазу Эмари в Эстонии для осуществления патрулирования воздушного пространства над балтийскими государствами.
Как передает
В рамках ротации НАТО они будут выполнять задачи патрулирования до 31 марта 2025 года.
В начале года истребители стран-членов НАТО, которые регулярно размещались на ротационной основе на эстонской авиабазе Эмари, покинули ее в связи с модернизацией взлетно-посадочной полосы.
Самолеты были временно передислоцированы на авиабазу Лиелварде в Латвии.