Нидерландские истребители F-35 прибыли в Эстонию для патрулирования над Балтикой

Группа из четырех нидерландских истребителей пятого поколения F-35 прибыла на авиабазу Эмари в Эстонии для осуществления патрулирования воздушного пространства над балтийскими государствами.

Группа из четырех нидерландских истребителей пятого поколения F-35 прибыла на авиабазу Эмари в Эстонии для осуществления патрулирования воздушного пространства над балтийскими государствами.

Как передает Report , об этом сообщило нидерландское военное ведомство.

В рамках ротации НАТО они будут выполнять задачи патрулирования до 31 марта 2025 года.

В начале года истребители стран-членов НАТО, которые регулярно размещались на ротационной основе на эстонской авиабазе Эмари, покинули ее в связи с модернизацией взлетно-посадочной полосы.

Самолеты были временно передислоцированы на авиабазу Лиелварде в Латвии.