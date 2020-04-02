​Нидерланды предложили создать фонд помощи для борьбы с коронавирусом

Нидерланды предложили создать фонд помощи для борьбы с COVID-19 и готовы внести в него около миллиарда евро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр финансов страны Вопке Хукстра.

"То, что мы предлагаем, это фонд экстренной медицинской помощи, в который Нидерланды внесут очень серьезный вклад. Это будет приблизительно миллиард евро, это будет пожертвованием в качестве знака солидарности со странами, ведущими борьбу с коронавирусом", - сообщил Хукстра агентству Reuters.