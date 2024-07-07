Ни один из альянсов не получает абсолютного большинства на выборах во Франции

Ни один из альянсов не получает абсолютного большинства на выборах во Франции

Ни один из политических блоков не получает абсолютного большинства в 289 мест по итогам второго тура внеочередных парламентских выборов во Франции.

https://static.report.az/photo/64067727-f2a8-37ad-a328-70c060f50527.jpeg https://static.report.az/photo/64067727-f2a8-37ad-a328-70c060f50527.jpeg

Ни один из политических блоков не получает абсолютного большинства в 289 мест по итогам второго тура внеочередных парламентских выборов во Франции. Как передает Report , об этом свидетельствуют данные, которые приводит телеканал BFMTV. Так, левый альянс "Новый народный фронт" лидирует во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции, получает от 175 до 205 мест в Национальном собрании (нижняя палата парламента). При этом президентская коалиция "Вместе за республику" - от 150 до 175 мест, в то время как правая партия "Национальное объединение" - от 115 до 150 мандатов. Подпишитесь на наш Telegram канал