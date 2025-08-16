NHK: Япония считает саммит США и России отправной точкой для дальнейшего диалога

Правительство Японии полагает, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время саммита на Аляске смогли проложить путь для дальнейшего диалога и новой встречи.

Как передает Report, об этом сообщил общественный телеканал NHK со ссылкой на высокопоставленного представителя кабинета японского премьер-министра Сигэру Исибы.

"Мы пока не знаем деталей состоявшихся переговоров, включая моменты договоренностей и единства мнений, - цитирует телеканал свой источник. - Однако, видимо, можно сказать, что саммит стал отправной точкой для дальнейшего диалога. Оба лидера говорили о следующей встрече. Привлекают внимание сроки ее проведения".

Япония, как заявил NHK другой правительственный источник, "намерена ускорить сбор информации о встрече лидеров России и США и ее анализ, этому уделяется большое внимание".