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Независимые эксперты ООН: Франция ограничивает свободу вероисповедания в спорте

Независимые эксперты ООН: Франция ограничивает свободу вероисповедания в спорте Независимые эксперты ООН по правам человека призвали Францию отменить запреты, которые препятствуют участию мусульманских женщин и девочек, носящих хиджаб, в спортивных соревнованиях.
Другие страны
29 октября 2024 г. 10:40
Независимые эксперты ООН: Франция ограничивает свободу вероисповедания в спорте

Независимые эксперты ООН по правам человека призвали Францию отменить запреты, которые препятствуют участию мусульманских женщин и девочек, носящих хиджаб, в спортивных соревнованиях.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт ООН, эксперты выразили обеспокоенность тем, что эти ограничения являются дискриминационными и нарушают международные обязательства в области прав человека.

Эксперты, назначенные Советом ООН по правам человека, раскритиковали решение французских федераций футбола и баскетбола исключить игроков, носящих хиджаб, из соревнований, в том числе на любительском уровне, а также решение французского правительства запретить французским спортсменкам, носящим хиджаб, представлять страну на летних Олимпийских играх в Париже.

По мнению экспертов, эти меры ущемляют права людей на свободу вероисповедания, а также их право на участие в культурной жизни. Политика Франции в отношении хиджаба противоречит ее собственным заявленным обязательствам в области инклюзивности и не соответствует критериям законных ограничений прав человека, утверждают эксперты.

"Нейтралитет и светский характер государства не являются законными основаниями для введения ограничений на права на свободу выражения мнений, свободу религии или убеждений. Любые ограничения этих свобод должны быть соразмерными, необходимыми для достижения одной из целей, указанных в международном праве", - заявили эксперты, добавив, что ограничения никогда не должны основываться на "предположениях, допущениях или предрассудках".

Эксперты также выразили обеспокоенность недавним решением Государственного совета – высшего административного суда Франции – поддержать запрет футбольной федерации на ношение хиджаба, а также предложенным Сенатом законопроектом, направленным на дальнейшее ограничение использования хиджаба в общественных местах.

Независимые эксперты предупредили, что законопроект представляет хиджаб как потенциальную угрозу общественному порядку, и такие действия, вероятно, усилят вредные стереотипы и стигматизацию мусульманских женщин и девочек.

"В условиях нетерпимости и сильной стигматизации женщин и девочек, которые решают носить хиджаб, Франция должна принять все меры для их защиты, обеспечения их прав и поощрения равенства и взаимного уважения культурного разнообразия", - заключили они.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin müstəqil ekspertləri: Fransa idmanda din azadlığını məhdudlaşdırır
Версия на английском языке Independent UN experts: France restricts religious freedom in sports

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