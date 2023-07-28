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Незаконно пересечь границу Польши из Беларуси за день попытались почти 300 человек

Незаконно пересечь границу Польши из Беларуси за день попытались почти 300 человек Почти 300 нелегальных мигрантов за минувшие сутки пытались проникнуть в Польшу из Беларуси, что стало рекордным для 2023 года показателем.
Другие страны
28 июля 2023 г. 13:53
Незаконно пересечь границу Польши из Беларуси за день попытались почти 300 человек

Почти 300 нелегальных мигрантов за минувшие сутки пытались проникнуть в Польшу из Беларуси, что стало рекордным для 2023 года показателем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила польская погранохрана на своем официальном сайте.

"Вчера (27 июля) сотрудники Подляского отделения погранохраны обнаружили 292 иностранца, пытавшихся нелегально пересечь польско-белорусскую границу", - сказано в сообщении. Несколько нелегалов пытались на понтоне пересечь пограничную реку Свислочь, но, заметив польских пограничников, вернулись обратно в Беларусь.

"Также задержан гражданин Украины, который перевозил на автобусе 26 мигрантов", - добавили пограничники. Всего с начала 2023 года были задержаны 402 пособника нелегалов.

Польша столкнулась с серьезным миграционным кризисом на границе с Беларусью осенью 2021 года. Всего за позапрошлый год было зафиксировано около 40 тыс. попыток нарушить границу. Годом ранее их насчитывалось только 122.

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Версия на азербайджанском языке Son sutkada 300-ə yaxın miqrant qanunsuz şəkildə Belarusdan Polşaya keçməyə cəhd edib

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