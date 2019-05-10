Глава МВД Франции: Незаконная миграция грузин является "головной болью" для властей

Незаконная эмиграция граждан Грузии во Францию является "головной болью" для французских властей, не имеющих возможность предоставить убежище всем обратившимся.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер на совместной пресс-конференции со своим грузинским коллегой Гиоргием Гахария.

"Это совершенно ненормально, когда Грузия стоит на первом месте среди других стран по числу соискателей убежища во Франции. Мы рассматриваем Грузию как мирную и безопасную страну, поэтому аномально, когда столько грузинских граждан прибывают во Францию в поисках убежища. Это "головная боль для наших властей", - заявил министр К.Кастанер, добавив, что Франция не имеет возможности предоставить убежище всем желающим.

В свою очередь глава МВД Грузии Г.Гахария отметил, в ходе визита К.Кастанера в Тбилиси уже подписано двустороннее соглашение о совместных мерах по сокращению числа грузинских граждан, необоснованно обращающихся за предоставлением убежища во Франции.