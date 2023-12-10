Newsweek: Американская компания прогнозирует дефицит пороха в мире

Компания Vista Outdoor прогнозирует нехватку пороха из-за происходящих в мире событий.

Компания Vista Outdoor прогнозирует нехватку пороха из-за происходящих в мире событий.

Как передает Report со ссылкой на журнал Newsweek, об этом говорится в заявлении представителя компании Брэтта Нельсона.

"Из-за событий в мире наши поставщики уведомили нас о беспрецедентном спросе и ожидаемой нехватке пороха в мире", - говорится в сообщении.

В связи со сложившейся ситуацией, добавил Нельсон, компания поднимает цены на свои товары. В ближайшее время, указывает издание, цены на патроны скорректируют такие фирмы как Remington, Alliant Powder, CCI, Federal, SEVI-Shot и Speer. Предполагается, что стоимость патронов увеличится до 7%.

Vista Outdoor не указала причины подорожания пороха и боеприпасов, однако, как указывает издание, конфликты в Украине и на Ближнем Востоке существенно повысили спрос на эти товары.