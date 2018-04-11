New York Times: Трампу рекомендовали нанести массированные удары по нескольким целям в Сирии

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Президенту США Дональду Трампу представили на рассмотрение несколько вариантов применения силы против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в городе Дума.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС , об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

Эти варианты включают нанесение ракетных ударов по нескольким целям в течение более одного дня.

По данным источников в Белом доме, Д. Трамп со своими советниками накануне рассмотрел планы нанесения более ожесточенного удара по Сирии, чем в прошлом году по военному аэродрому в провинции Хомс.

В Белом доме считают, что идентичная силовая акция на этот раз не возымеет должного действия на Дамаск. Поэтому проработка вариантов действий США предусматривает сценарий более развернутой и длительной операции.

В то же время Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников cообщает, что США, Франция и Великобритания проводили расширенные консультации по вопросу нанесения удара по Сирии к концу текущей недели, однако ни один из лидеров трех стран так и не принял твердого решения.