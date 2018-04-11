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    New York Times: Трампу рекомендовали нанести массированные удары по нескольким целям в Сирии

    Президент США со своими советниками рассмотрел планы нанесения более ожесточенного удара по Сирии

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Президенту США Дональду Трампу представили на рассмотрение несколько вариантов применения силы против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в городе Дума. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС , об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

    Эти варианты включают нанесение ракетных ударов по нескольким целям в течение более одного дня.

    По данным источников в Белом доме, Д. Трамп со своими советниками накануне рассмотрел планы нанесения более ожесточенного удара по Сирии, чем  в прошлом году  по военному аэродрому в провинции Хомс.

    В Белом доме считают, что идентичная силовая акция на этот раз не возымеет должного действия на Дамаск. Поэтому проработка вариантов действий США предусматривает сценарий более развернутой и длительной операции.

    В то же время Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников cообщает, что США, Франция и Великобритания проводили расширенные консультации по вопросу нанесения удара по Сирии к концу текущей недели, однако ни один из лидеров трех стран так и не принял твердого решения.

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