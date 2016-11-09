New York Times: шансы Трампа на победу оцениваются почти в 70%

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Шансы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на победу оцениваются в 68%.

Как передает Report, об этом прогнозирует проект Upshot газеты New York Times.

До этого момента издание прогнозировало победу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон с вероятностью почти 85%.

Сейчас же New York Times полагает, что именно Дональд Трамп сумеет преодолеть планку в 270 выборщиков от штатов и станет новым президентом США.