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    New York Times: шансы Трампа на победу оцениваются почти в 70%

    До этого момента издание пророчило президентское кресло Хиллари Клинтон

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Шансы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на победу оцениваются в 68%.

    Как передает Report, об этом прогнозирует проект Upshot газеты New York Times.

    До этого момента издание прогнозировало победу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон с вероятностью почти 85%.

    Сейчас же New York Times полагает, что именно Дональд Трамп сумеет преодолеть планку в 270 выборщиков от штатов и станет новым президентом США.

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