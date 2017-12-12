New York Times: Подозреваемый устроил взрыв в Нью-Йорке из чувства мести

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Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Предполагаемый исполнитель взрыва в районе автовокзала в Нью-Йорке 27-летний Акайед Улла заявил следователям, что совершил атаку в ответ на авиаудары США по объектам "Исламского государства" в Сирии и других местах, передает Report со ссылкой на The New York Times.

По словам сотрудников полиции, подозреваемый выбрал место для атаки с помощью рождественских плакатов.

Отмечается, что он был "мотивирован" терактами в Европе.

Следователи предполагают, что он действовал в одиночку, но также изучают и другие версии.

"Я думаю, он был готов умереть, мы видели на видео, что он соединяет провода", - сказал один из правоохранителей на условиях анонимности.

Издание также отмечает, что А. Улла жил в бангладешском анклаве в Бруклине. Он признался, что чертеж бомбы нашел в интернете и собрал ее у себя дома. Официальные лица указали, что он работал электриком и нашел частично материалы для своей бомбы в ходе своей работы.