New York Times: центральное командование ВС США умышленно преуменьшало мощь ИГИЛ

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Центральное командование (СЕНТКОМ) вооруженных сил США в секретном докладе в прошлом году умышленно скрыло реальную мощь запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) и недостатки подготовки вооруженных сил Ирака. Как сообщила в своей электронной версии газета The New York Times, Пентагон проводит внутреннее расследование с целью выяснить, кто именно это сделал и для чего, информирует Report со ссылкой на ТАСС

Она ссылается на собственные источники в спецслужбах и военной разведке США. Согласно их данным, в прошлом году аналитики СЕНТКОМ подготовили для командования вооруженных сил и политиков справку о причинах стремительного захвата иракских городов боевиками ИГИЛ, которым на редкость легко удалось обратить в бегство подразделения правительственной армии, обученные, кстати, американскими инструкторами. Справка была изучена вышестоящими военачальниками, которые, однако, "внесли существенные изменения" в ее текст. Так, в окончательном варианте докладной записки не было ни слова об отступлении иракских солдат и офицеров, вместо этого было написано, что "их передислоцировали", уточняет газета.

Издание убеждено, что в СЕНТКОМ "подвергли ревизии выводы (аналитиков), чтобы замаскировать ряд недоработок американских военных в подготовке войск Ирака". The New York Times не знает, насколько "подчищенный" документ повлиял на генеральный курс администрации президента Барака Обамы в области борьбы с группировкой. Ответ на этот вопрос можно дать, если знать, насколько систематически в СЕНТКОМ приукрашивали реальное положение дел и вводили в заблуждение Вашингтон.