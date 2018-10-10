New York Times: Беспрецедентная текучка кадров на ключевых позициях в администрации Трампа

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Американское издание New York Times опубликовало список всех ушедших или уволенных чиновников федерального уровня из состава Белого Дома, сообщает Report.

Накануне постоянный представитель США в ООН Никки Хейли объявила о своем уходе в конце года. Президент США Дональд Трамп заявил, что она сообщила ему об этом полгода назад, так как хотела сделать перерыв после двух лет пребывания в администрации.

Издание отмечает беспрецедентную текучку кадров на ключевых позициях в администрации нынешнего президента США. В частности, за время пребывания Д.Трампа на посту президента четыре раза поменялся директор по связям с общественностью в Белом Доме, причем некоторые из них не продержались на этом посту и месяц - от двух недель в случае с Энтони Скарамуччи до шести месяцев с Хоуп Хиксом. Шон Спайсер, работая в качестве пресс-секретаря Белого дома, дважды занимал должность директора по связям с общественностью - один раз в качестве исполняющего обязанности после ухода в отставку Майкла Дубке.

NewYorkTimes напоминает, что американский президент несколько раз заполнял новые позиции чиновниками, которые уже работали в его администрации. В частности, директор ЦРУ Майк Помпео сменил Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США, а заместитель М. Помпео Джина Хаспел возглавила ЦРУ.