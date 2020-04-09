NYT: 150 членов саудовской королевской семьи могут быть заражены коронавирусом

Около 150 членов саудовской королевской семьи могут быть заражены коронавирусной болезнью COVID-19. Как передает Report, об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой источник, близкий к этой семье.

В настоящее время в реанимации находится один из принцев, являющийся губернатором Эр-Рияда. Официально подтверждено, что десятки членов королевской семьи заражены коронавирусом.

В больнице имени Короля Фейсала, обслуживающей королевскую семью, подготовлены 500 VIP-мест.

84-летний король Салман в настоящее время находится во дворце не острове в Красном море недалеко от Джидды. Наследный принц Мухаммад и его министры также находятся в изоляции.

В настоящее время в Саудовской Аравии подтверждены 3 122 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. 41 заразившийся умер.