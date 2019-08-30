Невиновная женщина отсидела 35 лет в тюрьме и стала миллионершей

Женщина из американского штата Невада, которая провела почти 35 лет в тюрьме по ложному обвинению за убийство студентки, получит три миллиона долларов.

Об этом, как передает Report сообщает Daily Mail.

В 1980 году 29-летнюю Кэти Вудс (Cathy Woods) приговорили к 35 годам лишения свободы за убийство 19-летней студентки Мишель Митчелл (Michelle Mitchell). Преступление было совершено в 1976 году. Вскоре Верховный суд штата Невада отменил приговор, однако в 1984 году женщина была осуждена повторно. Вышестоящие инстанции, рассматривавшие дело, оставили приговор в силе.

В 2015 году обнаруженный на месте преступления окурок подвергли ДНК-экспертизе и выявили имя настоящего убийцы Мишель Митчелл. Им оказался Родни Холбауэр (Rodney Halbower), подозреваемый в изнасиловании и убийстве еще пяти женщин. В 2018 году его приговорили к пожизненному заключению за убийства 17-летней Полы Бакстер (Paula Baxter) и 18-летней Вероники Кашо (Veronica Cascio).

27 августа текущего года было принято решение выплатить американке денежную компенсацию в три миллиона долларов