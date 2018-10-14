Невеста пропавшего саудовского журналиста назвала условие для встречи с Трампом

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Невеста пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи рассказала, при каких условиях она примет приглашение президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, девушка пояснила, что придет в Белый дом, только если Трамп пообещает оказать содействие в расследовании.

« Если он окажет реальное содействие усилиям по выяснению того, что произошло в саудовском консульстве в Стамбуле в тот день, я подумаю над его приглашением», — сказала она.

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