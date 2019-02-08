Невеста Хашукджи призвала Трампа изменить позицию по убийству ее жениха

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Хатидже Дженгиз, невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, призвала президента США Дональда Трампа изменить позицию по поводу этого преступления.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Дженгиз сделала это заявление в Стамбуле, представляя изданную в Турции книгу "Джамаль Хашукджи: его жизнь, борьба и тайны", которая написана в форме интервью, взятых у нее турецкими журналистами. Она назвала книгу "эмоциональной", поскольку Хашукджи показан в ней так, как его знали самые близкие к нему люди.

Ранее Дженгиз заявила, что не примет приглашение Трампа посетить Белый дом, пока позиция Вашингтона по делу об убийстве Хашукджи не станет искренней.

"Мы будем очень рады, если он (Трамп) займет новую позицию по этому вопросу", - сказала она в эфире телеканала NTV.

По словам Дженгиз, она верит, что убийцы ее жениха будут наказаны, а король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд "проявит сознательность" и поддержит усилия Турции по расследованию преступления.

"Для нас важно, чтобы тело было найдено и чтобы было место, где его близкие могли бы молиться", - добавила она.

Работавший на Washington Post и проживавший в США последние годы журналист Джемаль Кашикчи исчез после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года. Саудовские власти только через две недели признались, что он был убит в консульстве в результате ссоры, по этому делу задержаны 11 человек. Для пяти задержанных саудовская прокуратура потребовала смертной казни.